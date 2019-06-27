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Основатели 2ГИС откроют пятизвездочную гостиницу на Алтае

, ИА "Амител"
Речь идет об инвестициях в районе 300 миллионов рублей
Фото: Виталий Тырышкин

Фото: Виталий Тырышкин

Основатели международной технологической компании 2ГИС – семья новосибирского предпринимателя Александра Сысоева – открывают отель уровня "пять звезд" в Республике Алтай. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн руб. Кlever resort&spa будет использоваться компанией для собственных корпоративных нужд и оказывать услуги туристам. Планируется, что в сезон его заполняемость составит 100%, пишет газета "Коммерсантъ".

Это будет третий отель такого уровня в республике. В компании уточнили, что отель создан на площадке базы отдыха "Солнечная долина", принадлежащей семьей Сысоевых, где 2ГИС проводил обучающие семинары и конференции. 2ГИС – разработчик одноименного справочно-картографического сервиса. Штаб-квартира компании находится в Новосибирске. Входит в топ-10 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

"Небольшой номерной фонд на 60 человек и отсутствие связи не позволяли полноценно использовать базу под потребности наших корпоративных выездов", – приводит издание слова президента 2ГИС Веры Гармаш.

По ее словам, в результате реорганизации базы был создан отель на 160 гостей. Полностью реконструирован ресторан, построены детские площадки, детский клуб, завершается строительство открытого бассейна, сделано освещение территории, ландшафтный дизайн. Площадь застройки – около 4 тыс. кв. м. Собственники не раскрывают объем инвестиций, однако, по оценкам экспертов, вложения в создание отеля такого класса на Алтае с учетом реконструкции существующей базы отдыха начинаются от 300 млн руб. Окупить вложения планируется за восемь лет.

Отель 2ГИС будет в регионе третьей гостиницей уровня "пять звезд". С 2016 года в республике работает отель "Алтай Resort" (78 номеров), с 2018 года – Altay Village (22 номера).

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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