Утром 27 июня пользователи Википедии из Барнаула, Новосибирска и Томска пожаловались на отсутствие доступа к ресурсу.
Корреспондент Amic.ru около 8 часов утра также не смог зайти на сайт популярной онлайн-энциклопедии.
Как выяснилось, масштабный сбой затронул не только Сибирь, но и весь мир, в том числе Европу и США.
Согласно сведениям специализированного сервиса Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Лондона, Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка и Торонто.
В настоящее время доступ к Википедии восстановлен. О причинах сбоя пока ничего не сообщается.
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