Первый технический рейс из аэропорта Горно-Алтайск в Кош-Агач и обратно совершила вечером 26 июня авиакомпания "Сибирская Легкая авиация" ("СиЛА").
Полет осуществлялся на воздушном судне L-410. Вылет состоялся в 19:00. Время полета составило один час. Обратно в Горно-Алтайск самолет вылетел в 20:50.
"Технический рейс был необходим для проверки состояния аэродрома в селе Кош-Агач, а также оценки общего состояния аэропортового комплекса на возможность его использования для выполнения регулярных и чартерных рейсов по данному маршруту. Полет проходил под управлением первого заместителя генерального директора авиакомпании "Сила" Александра Гениевского. Капитан воздушного судна после перелета отметил хорошее состояние взлетно-посадочной полосы, однако пояснил, что требуется модернизация инфраструктуры", – сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
По словам временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина, власти республики намерены разработать "дорожную карту", где будут прописаны все мероприятия, проведение которых позволит аэропорту Кош-Агача полноценно работать.
"После этого будут озвучены сроки запусков как чартерных, так и регулярных рейсов", – добавил Олег Хорохордин.
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