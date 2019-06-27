Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Помимо специальностей, характерных только для животноводства, растениеводства и рыбоводства, в перечень включены универсальные должности.
Главное условие получения – это работа в сельскохозяйственном секторе. Поэтому на существенное повышение пенсии также смогут рассчитывать люди, занимающиеся ремонтом и обслуживанием сельхозтехники.
В список включены и другие труженики сельхозобъектов: инженеры, кладовщики, кочегары, молотобойцы, охранники, подсобных рабочие и руководители.
"По оценке ПФР, новая редакция списка увеличит численность получателей прибавки на 3% или почти на 30 тысяч человек", – прокомментировал нововведение министр труда Максим Топилин.
Оно вступает в силу задним числом – с 1 января 2019 года.
Комментарии
Задним?
Что ещё сделано задним?
Похоже всё