Фото и видео: vk.com/incident22
Наезд на женщину-пешехода допустил водитель автомобиля такси в спальном районе Барнаула.
О ДТП сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "На пересечении улиц Ускова и Балтийской на пешеходном переходе сбили пешехода-женщину. Пострадавшая жива, но ссадины и кровь есть", – отмечает автор заметки.
Также опубликованы фотографии с места аварии и видео, на которых запечатлен момент ДТП.
Подробности выясняются.
Комментарии
Этож каким оленем надо быть!?
Мда....явно вина таксиста но.....бесят вот эти оградки, за ними порою не видно. пешеходные переходы должны быть НИЧЕН не закрыты - чотбы человека можно было видеть издалека. а так часть фигуры теряется в мерцаниях заборчика. Но тут день..явная вина ( . здоровья пострадавшей
27.06.2019 12:11
- гость -
Ну не бОльшим, чем те, кто не так давно там "размотался". Регулируемый перекресток, движение небольшое. Как?!!!
И оленихой... идти через дорогу не смотря по сторонам.
27.06.2019 12:21
- гость -
Вертеть головой конечно, надо Но не факт, что помогло бы. Там не видно, откуда он ехал, если выворачивал с Балтийской (то есть слева от нее и сзади), да еще быстро - она бы его не увидела. Или мог приостановиться, а потом рвануть, как было как-то на Попова - человек пошел, а он по газам.
Вот на видео видно что она смотрит в лево видит что едет машина не притормаживая и она все равно идёт как буд то бессмертная на этом переходе. Понятно что водитель должен остановиться но вдруг ему плохо стало или он пьяный обдолбаный, он то едет в машине защищён, а пешеход нет. Пострадавшей здоровья.
На видео видно, что она не только голову в его сторону повернула, но и пыталась от него убежать. Но от него не убежишь
Когда он появляется в кадре проходит 2 секунды до удара, затормозить можно 2 или 3 раза
Кажется, что он не очень быстро появляется в кадре, а потом как будто ускоряется