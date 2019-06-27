Жителя Змеиногорска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть соседа – мотивом преступления стала ревность.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 48-летний мужчина.
Преступление было совершено в январе текущего года, когда обвиняемый, приревновав свою сожительницу к соседу, нанес 42-летнему мужчине несколько ударов металлической кочергой по голове.
"Спустя несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался. В ходе следствия обвиняемый вину признал", – добавляют в СКР.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Может и ей надо было разок треснуть? А может только ей? И не бить, а пинка дать и пусть с соседом живет