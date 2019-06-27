Пассажир самолета Ан-24, следовавшего по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, 27 июня записал на видео момент крушения.
На записи видно, как воздушное судно сначала выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем таранит ограждение. На этом видеозапись обрывается.
В результате аварии два пилота погибли, а 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Семь человек госпитализировано.
По факту травмирования и гибели людей следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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