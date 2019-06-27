Уровень инфляции в России вновь продолжил рост, сообщает "Коммерсант". На протяжении последних трех недель он оставался на нулевой отметке.
С начала месяца к 24 июня цены выросли на 0,1%, а если считать с 1 января 2019 года – на 2,5%.
Согласно официальным данным Минэкономразвития, прогноз по инфляции на 2019 год сохраняется на уровне 4,3%.
Однако, при благоприятных обстоятельствах она может оказаться ниже 4%.
Комментарии
Однако, при благоприятных обстоятельствах она может оказаться ниже 4%.
ага, благоприятные обстоятельства начнут действовать с 1-го июля )))