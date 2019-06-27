В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали amic.ru о новых схемах мошенничества, которые мошенники практикуют.
Как правило, они звонят с московского номера, начинающегося на цифры 495, и представляются сотрудниками банка.
Во многих случаях они могут знать даже об анкетных данных собеседника и остатке на его счету.
Введя жертву в заблуждение такими познаниями, они получают от нее номера счетов, банковских карт, пин-коды и иные данные, позволяющие снять средства со счета.
В результате пострадавшие обращаются в полицию после "исчезновения" денег с зарплатной карты.
Правоохранители призывают не передавать незнакомым лицам никакую информацию, имеющую отношение к личным счетам и банковским вкладам. Вся эта информация уже имеется в банках. Ее запрашивают только злоумышленники.
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