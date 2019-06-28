Ура, она пришла – самая настоящая летняя жара! А мы уже не ждали и даже не готовились. Пришло время пополнять гардероб легкими и яркими летними вещами. Команда Charity Market приглашает за приятными покупками в самый добрый магазин города, где два выходных дня абсолютно все товары будут по 49 рублей.

Добрым этот маркет называют не просто так. Главная задача благотворительного магазина – превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Те, кому не нужна та или иная одежда, приносят ее в пункт приема фонда "Облака". 10% вещей с согласия дарителей выставляют на продажу. Те, кому нужна хорошая, но недорогая одежда, приходят и покупают ее здесь. А вырученные средства направляются на помощь нуждающимся. Вот такой простой круговорот добра, в котором может принять участие каждый барнаулец.

Каждая приобретенная в магазине вещь – это не только новый элемент вашего гардероба. Это еда для голодных детей и тепло для семей, у которых нет средств для самого необходимого. Вы знаете, что ваши средства уходят на доброе дело. И трудно остаться равнодушным к таким покупкам. А еще когда цена всего 49 рублей, не отправиться за покупками невозможно.

Только спешите, такая невероятная цена продержится всего два последних дня лета – 29 и 30 июня.

А еще в магазине вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии. Сотрудники благотворительного фонда "Облака" только просят перед пожертвованием предварительно постирать одежду.

В пункт приема можно принести следующие вещи:

– взрослую мужскую и женскую одежду на любой сезон;

– детскую одежду, по возрасту от новорожденных и до 18 лет;

– женскую и мужскую обувь на любой сезон в целом состоянии;

– детскую обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек от 1 года на любой сезон;

– для новорожденных: пеленки, пледы, конверты – можно бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии;

– постельное белье, полотенца;

– одеяла, подушки, пледы;

– детские твердые и мягкие игрушки;

– развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;

– отделочные материалы для ремонта, которые остались после вашего текущего ремонта в малых количествах;

– бытовую химию;

– кухонную утварь и многое другое.

Charity Market приглашает за покупками и надеется на помощь горожан, которая бесценна для реализации большего количества программ по поддержке нуждающихся семей.

Charity Market

г. Барнаул, пр-т Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"

Телефон: 8 961 231 35 05

Время работы: с 10:00 до 19:00 без обеда и выходных

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