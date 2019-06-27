Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев проведет прямой эфир и ответит на вопросы о дорожной отрасли в официальном аккаунте Instagram ведомства.
Эфир состоится в пятницу, 28 июня, с 13:00 до 13:30. В это время все желающие смогут напрямую задать вопрос о ремонте или строительстве той или иной дороги в нашем регионе. Вопросы качества выполняемых работ также могут стать темой для обсуждения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мониторинг социальных сетей показывает наличие запроса о состоянии дорог, в связи с чем было принято решение пообщаться с жителями напрямую для получения обратной связи.
Днем ранее Александр Дементьев уже осмотрел ремонт проспекта Ленина в Барнауле, который обновляют за 190 миллионов рублей. Вместе с чиновником в рейд отправилось несколько подписчиков сообщества "Барнаул 22".
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