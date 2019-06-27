Daily Mail сообщило о двух перехватах российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря.
Согласно сообщению британского СМИ, истребители ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух с военной базы на территории Эстонии, чтобы сопроводить военные воздушные суда РФ.
Самолеты не нарушали границ, двигаясь по нейтральной территории на безопасном расстоянии друг от друга.
Как сообщает РИА "Новости", публикация насмешила англоязычных комментаторов.
"Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя", – пошутил один из них.
Другой же иронизировал по поводу того, что англичане перехватывают чужие самолеты над нейтральной территорией, хотя сами находятся намного дальше от родной страны, чем российские пилоты.
"Разве у Эстонии нет собственных военно-воздушных сил?" – удивился другой британец.
Комментарии
"Разве у Эстонии нет собственных военно-воздушных сил?", — удивился другой британец.
У прибалтйцев вообще ничего своего не осталось...
Ээээстонскиий кооомментааарий доееехал позже
По поводу того, что у прибалтом нет своего ничего, даже есть старая пословица: "... как у латыша, только .... да душа!"
представляю, как в минобороны запускают самолётики вдоль границ "врагов", а потом садятся и читают комменты в британских СМИ, потирая ладошки