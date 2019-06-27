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Новости

Британцы посмеялись над перехватом самолетов РФ над Балтикой

, ИА "Амител"
Публикация вызвала целый ряд шутливых комментариев англоязычной аудитории
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Daily Mail сообщило о двух перехватах российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря.

Согласно сообщению британского СМИ, истребители ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух с военной базы на территории Эстонии, чтобы сопроводить военные воздушные суда РФ.

Самолеты не нарушали границ, двигаясь по нейтральной территории на безопасном расстоянии друг от друга.

Как сообщает РИА "Новости", публикация насмешила англоязычных комментаторов.

"Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя", – пошутил один из них.

Другой же иронизировал по поводу того, что англичане перехватывают чужие самолеты над нейтральной территорией, хотя сами находятся намного дальше от родной страны, чем российские пилоты.

"Разве у Эстонии нет собственных военно-воздушных сил?" – удивился другой британец.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.06.2019 15:33
- гость -

"Разве у Эстонии нет собственных военно-воздушных сил?", — удивился другой британец.

У прибалтйцев вообще ничего своего не осталось...

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27.06.2019 15:33
- гость -

Ээээстонскиий кооомментааарий доееехал позже

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27.06.2019 15:40
Митенька ржевский

По поводу того, что у прибалтом нет своего ничего, даже есть старая пословица: "... как у латыша, только .... да душа!"

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27.06.2019 15:51
Гонец из Пензы

представляю, как в минобороны запускают самолётики вдоль границ "врагов", а потом садятся и читают комменты в британских СМИ, потирая ладошки

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