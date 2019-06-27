Десятки населенных пунктов Горного Алтая временно оставят без электричества 30 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.
"30 июня в период с 08 до 18 часов планируется отключение ВЛ-110 кВ Чергинская-Шебалинская (ЧШ-180) и ВЛ 110 кВ Чергинская – Теньгинская (ЧТ-181) для замены опоры Филиалом ПАО "МРСК Сибири" — "Горно-Алтайские электрические сети", — говорится в сообщении экстренного ведомства.
В итоге электроснабжение будет временно отключено на 10 часов в следующих населенных пунктах:
Шебалино, Арбайта, Малая-Черга, Верх-Черга, Дъектиек, Верх-Апшуяхта, Ороктой, с.Каспа, Мыюта, Кумалыр, Топучая, Мыюта;
Кара-Кобы, Каярлык, Ело, Теньга, Шиба, Талда, Нефтебаза, Туекта, Озерное, Кекса;
Шашикман, Нижняя Талда, Бичикту-Бом, Боочи, Кулада, Шибилик, Курата, Каракол, Онгудай, Улита, Хабаровка, ООО Алтайское Подворье, Иня, Малая-Иня, Инегень, Иодро, Белый Бом, Малый Яломан, Большой Яломан, Купчегень, Курай, Кызыл-Таш, Чибит, Акташ;
Саратан, Улаган, Паспарта, Балыктуюль, Кара-Кудюр, Чибиля;
Ортолык, Бельтир, Чаган-Узын, Кош-Агач, Мухор Тархата, Новый Бельтир, Тобелер, Жана-Аул, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Кокоря; Беш-Озек, Шаргайта, Ильинка, Мариинск, с.Барагаш;
Усть-Кан, Мендур-Соккон, Кырлык, Ябоган, Оро, стоянки Яконур, Верх-Ябоган, Козуль, Кайсын, Озерное, Тюдрала, Усть-Кумир, Талица, Санаровка, Владимировка, Коргон;
Талда, Сугаш, Соузар, Банное, Карагай, Талда, Курдюм, Абай, Юстик, Амур, Красноярка;
Березовка, Огневка, Кайтанак, Мараловодка, Саксабай, Власьево, Синий Яр, Тюгурюк, Ак-Коба, Тюгур, Катанда, Кучерла, Ак-Коба, Усть-Кокса, Октябрьское, Горбуново, Верх Уймон, Гагарка, Тихонькое, Зерновое, Маральник, Мульта, Баштала, Кастахта, Курунда, Теректа, Чендек, Маргала, Полеводка, Нижний Уймон.
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