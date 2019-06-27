БКИ "Эквифакс" подчитало, что 42% заемщиков выплачивают банкам одновременно несколько кредитов, сообщает РИА Новости.
Доля населения, которое взяло на себя два и более займов, продолжает расти. За год она увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Свыше двух кредитов взяли 18,5% заемщиков, более трех – 8%. Их доля также выросла на ,28 п.п. и 0,85 п.п., соответственно.
Специалисты связывают это с тем, что банки предлагают льготные условия кредитования клиентам, которые уже доказали свою платежеспособность.
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