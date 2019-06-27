Управление по тарифам Алтайского края утвердило новые цены на сжиженный газ, который реализуется населению региона.
Повышение стоимости данного ресурса произойдет с 1 июля.
"В 2019 году изменение стоимости сжиженного газа для населения в связи с повышением ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% проходит в два этапа – с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. С 1 января изменение цены на сжиженный газ было в размере 1,7%. Увеличение цен с 1 июля составит 1,4% (относительно цен января 2019 года)", – уточняют в ведомстве.
Ситуация с тарифами на сжиженный газ с 1 июля будет выглядеть так:
Комментарии
Сжиженный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля
А также отопление, электроэнергия, водоснабжение и т.д.
Спасибо вам едросы...
Повышают тарифы, потом говорят про инфляцию.