Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск супруги скончавшегося в 2017 году юмориста Михаила Задорнова, которая потребовала компенсацию от Первого канала за пять показов записей его концертов.
Записи программ "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?" были продемонстрированы в общей сложности пять раз, и, как настаивала Велта Задорнова, без соответствующих прав на них.
Суд подтвердил правомочность позиции истца, однако уменьшил взыскиваемую сумму. Он обязал Первый канал выплатить 7,5 млн рублей – по 1,5 млн рублей за каждую демонстрацию.
Широкому кругу зрителей Михаил Задорнов известен прежде всего своей сатирой, посвященной антиамериканизму, что фактически и стало его визитной карточкой (вряд ли найдется человек, который читает фразу "Ну тупые" не с задорновской интонацией).
В 2016 году у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. 10 ноября 2017 года он скончался в возрасте 69 лет.
Комментарии
Что-то при жизни на этом канале его не показывали, а теперь решили на халяву?