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Резкое похолодание придет в Алтайский край вслед за 30-градусной жарой

, ИА "Амител"
Погода в регионе изменится в последний день текущего месяца
30 июня в крае местами будет лишь +17 градусов / Фото: yandex.uz

30 июня в крае местами будет лишь +17 градусов / Фото: yandex.uz

Жара, установившаяся в Алтайском крае, не будет продолжительной – уже в воскресенье, 30 июня, погода в регионе резко изменится.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в регионе дневные температуры составят +29...+34 градуса. В северо-западных районах будет +22...+27 градусов.

Местами в эти дни в крае прогнозируют дожди, грозы и град.

Резкое изменение погоды ожидается 30 июня. Дневные температуры составят +17...+22 градусов, в южных районах будет теплее – до +27 градусов.

При этом осадки в воскресенье прогнозируются уже в большинстве районов. Местами пройдут грозы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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