Жара, установившаяся в Алтайском крае, не будет продолжительной – уже в воскресенье, 30 июня, погода в регионе резко изменится.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в регионе дневные температуры составят +29...+34 градуса. В северо-западных районах будет +22...+27 градусов.
Местами в эти дни в крае прогнозируют дожди, грозы и град.
Резкое изменение погоды ожидается 30 июня. Дневные температуры составят +17...+22 градусов, в южных районах будет теплее – до +27 градусов.
При этом осадки в воскресенье прогнозируются уже в большинстве районов. Местами пройдут грозы.
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