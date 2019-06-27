Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, где в России больше всего японских иномарок с правым рулем.
Как выяснилось, в стране зарегистрировано около 10 млн машин от брендов страны Восходящего солнца. При этом праворульных из них 34%.
Львиная их доля – 90% (3,3 млн штук) – находится в Сибири (40%) и на Дальнем Востоке (50%). В остальных федеральных округах РФ авто с правым рулем не превышают 5% автопарка.
В Сибири каждая четвертая легковушка – праворульная, а на Дальнем Востоке и вовсе – две из трех.
Наибольшая доля японских авто с правым рулем зафиксирована среди автомобилей марок Toyota (50,4%), Honda (46,3%), Subaru (29,9%), Nissan (25,4%), Mazda (20,6%), Suzuki (20,5%) и Mitsubishi (14,4%).
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