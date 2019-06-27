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Сотрудник транспортного предприятия на Алтае растратил имущества на 3 млн рублей

, ИА "Амител"
Обвиняемый попался на махинациях с заменой автосцепок для локомотивов
Фото: postnews.ru

Фото: postnews.ru

Бывший работник транспортного предприятия в Алтайском крае обвинен в растрате имущества на сумму более трех миллионов рублей, сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

В ведомстве уточняют, что в начале этого года на территории складов одной из частных компаний Новоалтайска транспортные полицейские задержали грузовой автомобиль, в кузове которого находились элементы автосцепного устройства для локомотивов.

Было установлено, что служебная машина транспортного предприятия используется одним из должностных лиц для перевозки похищенных деталей.

Во время предварительного следствия по уголовному делу была выявлена и сама схема хищений. Так, фигурант получал новые элементы автосцепок для замены старых, но фактически ее не производил.

"Пользуясь тем, что установить подлог было сложно – для проверки пришлось бы демонтировать детали весом более центнера – обвиняемый направлял в бухгалтерию фиктивную документацию о проведенных ремонтах сцепных устройств и сбывал новые детали за денежное вознаграждение. В результате с мая 2018 по февраль 2019 года транспортному предприятию был причинен ущерб в сумме более трех миллионов рублей", – добавляют в полиции.

Всего злоумышленнику инкриминируют восемь преступных эпизодов. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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