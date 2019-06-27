Совместный альбом Леди Гаги и Брэдли Купера A Star is Born стал самым популярным в 2019 году, сообщает ФАН.
В пластинку вошли треки из фильма "Звезда родилась", в котором они исполнили роли возлюбленных.
Как пишет Variety, альбом уже стал дважды платиновым – с его выхода в 2018 году продано уже свыше шести миллионов копий.
Стефани Джерманотта (Леди Гага) родилась в Нью-Йорке. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах. К концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records.
Под влиянием Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и Queen, Леди Гага создала свой яркий стиль, который она использует в видеоклипах и выступлениях.
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