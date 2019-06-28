Жаркую погоду и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 28 июня.
Осадки в первую очередь ожидаются в западных районах. Местами, как отмечают в региональном Гидрометцентре, возможен град.
Дневные температуры составят +29...+34 градуса, в северо-западных районах +22...+27 градусов.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 13-18 метров.
В Барнауле будет без осадков. Днем в краевой столице +29...+31 градус. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
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