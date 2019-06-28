Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 108 квадратных метров продают в спальном районе Барнаула на улице Лазурной за 8,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичной высотке недалеко от соснового бора. Район с развитой инфраструктурой.
"Облагороженная придомовая территория: современные детские площадки, спортивные площадки, озеленение. Дом находится под круглосуточной охраной. В квартире сделан дизайнерский ремонт из дорогих строительных материалов премиум-класса", – отмечает автор объявления.
Имеется большая гардеробная, просторная кухня-гостиная, выходящая на теплый балкон, две спальни, в ванной – джакузи.
Комментарии
Батареи на балконе, нормально, чё, топим улицу зимой, а весь дом по одн доплачивает за это да? Вообще кто такое разрешает?