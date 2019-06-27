Директор Алтайского филиала Почты России Александр Вервицкий во время рабочей встречи в региональном Минкомсвязи рассказал о планах повышения зарплаты сотрудникам.
По его словам, в мае 2020 года большинству сотрудников ведомства существенно увеличат оплату труда.
Он уточнил, что на наибольший рост зарплаты могут рассчитывать операторы почтовой связи (заработная плата станет 16740 рублей, рост 23%) и почтальоны (16690 рублей, 22%).
Начальник почтового отделения будет получать на 17% больше, а его заместитель – на 22%.
По словам Вервицкого, Почта России намерена довести оплату труда работников до среднерыночной по сопоставимым профессиям и повысить условия их труда.
Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов положительно оценил инициативу.
"Уверен, что этот проект положит хорошее начало для привлечения в команду почтовиков новых, квалифицированных сотрудников", — заявил Зрюмов.
Комментарии
Опа... решили поделится своими млрд... а то уже ни куда не лезут))))
а что долго ждать то им , год
К тому времени за квартиру простую придется тысяч 15 отдавать.!