Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о блокировки счетов в прошлом французского актера, а ныне предпринимателя – Жерара Депардье.
Как сообщает РБК, речь идет о запрете на операции по вкладам француза в трех банках: ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Согласно информации системы "Контур. Фокус", решение о блокировке счетов было принято еще 20 июня из-за задолженности. Ее сумма не раскрывается.
В то же самое время на Депардье не возбуждено ни одного исполнительного производства судебных приставов.
Представитель Депардье Юрий Мосман уточнил, что подобные случаи – это "стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика".
По его словам, ограничение снимут после того, как проведут проверку и выяснят, что никакой задолженности нет.
Напомним, французский артист в 2013 году получил гражданство РФ. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. При этом он говорил журналистам, что живет в Бельгии.
В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года, объяснив это "более выгодным географическис положением". Актер планировал запустить в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов.
Комментарии
Зато как рисовали НДС так и рисуют. Ни разу не отобрали его у бенефициара! Орган по борьбе с однодневками с ними и не борется.