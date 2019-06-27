СУ СКР по Новосибирской области информирует о проведении уголовно-процессуальной проверки по факту сообщений СМИ о требовании денег за прием школьников в 10 класс в одном из образовательных учреждений Дзержинского района Новосибирска.
Следователи проверят действия администрации школы на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.
Ранее местные СМИ сообщили об обращении родителей школы №82, которым за перевод детей в 10 класс нужно было "добровольно" сдать по пять тысяч рублей.
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