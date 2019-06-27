Завершилась операция по доставке первых белух и косаток из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Шесть белух и две косатки, которых в транспортировочных ваннах несколько дней везли по реке Амур к месту выпуска на побережье Хабаровского края, спокойно перенесли дорогу.

По словам пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова, самым беспокойным временем для них стала дорога в Хабаровск, так как их везли на автотранспорте.

Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставило их на побережье Охотского моря.

Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы. Показатели здоровья у млекопитающих в пределах нормы. На прощание им прикрепили спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.

Выпуск произведен в благоприятных погодных условиях. Косатки сначала нервничали, проведя несколько часов возле берега, на потом вышли в воды Сахалинского залива.

Через некоторое время отпустили белух. Они сразу ушли в открытое море.

Чтобы это событие свершилось, ветврачи вместе с млекопитающими преодолели 1800 км, проведя 6 суток в пути.

При этом велось круглосуточное дежурство вахтами по четыре часа, во время которых наблюдалось состояние белух и косаток.

Операцию по освобождению всех животных планируется завершить до октября. Затем их передвижения будут отслеживать через спутниковые маячки.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости. Позднее три белухи и одна косатка пропали из вольеров.