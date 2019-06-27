Госдума во втором чтении приняла законопроект об упрощении процедуры подтверждения инвалидности для парковки в специально зарезервированных для людей с ограниченными возможностями местах, сообщает РИА Новости.
Законопроект призван освободить инвалидов от необходимости постоянно носить с собой бумажную справку о состоянии здоровья, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой.
После вступления в силу инициативы законодателей таким людям будет достаточно просто зарегистрировать автомобиль с правом на бесплатную парковку через Госуслуги.
"Для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что муниципальные власти самостоятельно будут сверяться с федеральным реестром для получения сведений об автомобилях с особыми правами.
Также парламентарии в ходе обсуждения закрепили в законопроекте норму о выделении не менее 10% мест на парковках общего пользования для инвалидов I и II групп.
Комментарии