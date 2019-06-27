Пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) рассказала, водители каких автомобилей чаще скрывают номерные знаки при парковке.
Как выяснилось, наибольшее количество таких случаев зафиксировано с участием марок Mercedes (1728) и BMW (1656).
Таким образом водители пытаются сэкономить, не заплатив за платное место и при этом не нарваться на штраф.
В АМПП уточнили, что такие действия бесполезны, так как их пешие сотрудники снимают предметы (лист картона, например), которыми владельцы авто закрывают номера, и проверяют оплату.
В случае обнаружения нарушителя ему выносится штраф.
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