Основатель автодилера "Рольф" прокомментировал РБК обыски в офисе компании и возбуждении в отношении него и экс-главы компании Татьяны Луховецкой уголовного дела.
Как сообщает "Фонтанка", расследование ведется по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).
По версии следствия, менеджеры компании сами у себя покупали акции, переводя средства за рубеж.
Петров уточнил, что уголовное дело касается вывода средств за рубеж в 2014 году. Компанию подозревают в том, что она переплатила при покупке одного актива, оценив его в 4 млрд руб., в то время как по оценкам следствия он стоил "несколько сотен миллионов".
Сергей Петров озвучил другую версию. Он предположил, что речь может идти о попытке рейдерского захвата.
"Может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать "Рольф" за полцены", – заявил основатель компании.
По его словам, он отклонил несколько таких предложений по двум причинам.
Во-первых, потому что не имеет таких полномочий, будучи в "Рольфе" только в качестве председателя совета директоров. Во-вторых, из-за того, что нельзя вести переговоры, когда тебя шантажируют.
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