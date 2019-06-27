Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство продолжит финансирование нацпроектов, направленных на повышение доступности дошкольного образования, пишет ТАСС.
По его словам, определенные успехи в этой области уже есть.
"Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет к сегодняшнему дню составила 100 процентов, ну точнее 99 с небольшим", – заявил Медведев.
При этом он признал, что сохраняется проблема в возрастной категории до трех лет, в которой не каждому ребенку находится место в яслях.
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