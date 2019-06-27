Забайкальские школьницы направлялись в туристическую поездку в Китай от художественной школы Краснокаменска, чтобы заняться оформлением фасадов зданий и улучшить свои навыки рисования, но вместо этого их загнали в рестораны.
Как сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю, в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые были шокированы тем, как прошла ее поездка.
По их словам, юных художниц не только отправили работать официантками, но и предоставили условия проживания, которые были намного хуже изначально оговоренных.
По факту случившегося следственные органы Забайкалья проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать квалификацию действиям лиц, ответственных за организацию поездки.
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