Американские ученые из Гарвардского университета в журнале Nature объявили о создании киберпчелы.
Ее вес всего вдвое больше, чем у живой пчелы – 259 мг. При этом у робота также есть крылья и он умеет летать.
Как сообщает "Мир 24", одним из самых сложных моментов разработки стал поиск замене батарейки, которая слишком сильно утяжеляла устройство.
В результате решено использовать миниатюрные солнечные батареи. Они самостоятельно вырабатывают энергию для киберпчелы при наличии дневного света.
Разработчики утверждают, что их модель способна выполнять те же "фигуры пилотажа", что и живые пчелы.
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