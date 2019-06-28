Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на русском языке через объективы телекамер обратился к главе российского государства Владимиру Путину, сообщает "Коммерсант".
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", — апеллировал к человечности Зеленский, призывая освободить 24 украинских моряков.
Ранее международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы. При этом Москве не возбраняется продолжить расследование уголовного дела в отношении моряков.
Однако Россия выполнять требование отказалась, аргументировав это тем, что нарушение законодательства РФ на ее территории наказывается в соответствии с национальным законодательством и никак не касается трибунала ООН.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года.
Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряка арестовали.
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