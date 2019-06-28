Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина в ходе конференции "Налоги-2019" предложила контролировать траты россиян, чтобы уменьшить долю теневого сектора экономики.
"Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — цитирует слова Паниной РИА Новости.
Она утверждает, что по разным данным "в тени" находятся от 12% до 33,4% российской экономики.
По ее словам, условно неработающих граждан РФ насчитывается от 15 до 17 млн человек. Департамент макроэкономического развития склоняется к тому, что они, скорее всего, заняты как раз в теневом секторе.
Из-за этого в 2018 году бюджет потерял только на подоходном налоге и страховых взносах 4 млрд рублей, констатировала Панина.
В то же самое время предложить конкретную систему контроля за расходами чиновница затруднилась, уточнив, что "идея сырая".
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