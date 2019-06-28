Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее круг людей, которым может быть присвоена категория "ребенок-инвалид".
Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства РФ, речь идет о инсулинозависимых несовершеннолетних с диагнозом "сахарный диабет".
Если раньше они могли быть отнесены к группе "ребенок-инвалид" при первичном освидетельствовании до 14 лет, то теперь – до 18 лет.
Решение аргументировано тем, что инсулинозависимые диабетики в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны взрослых, в том числе родителей и врачей.
Также в этом возрасте происходит гормональная перестройка, повышенная нагрузка из-за учебы. В совокупности со скачками сахара, это может создать угрозу декомпенсации заболевания и возникновения осложнений.
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