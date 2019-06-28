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Минюст ответил на предложение РПЦ закрепить за эмбрионом право на жизнь

, ИА "Амител"
"Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины", – подчеркнули в министерстве
Регулирование правового статуса эмбриона в законодательстве РФ отсутствует / Фото: krestyanka.com

Регулирование правового статуса эмбриона в законодательстве РФ отсутствует / Фото: krestyanka.com

Вопрос закрепления за эмбрионом человека права на жизнь и развитие требует тщательной проработки и общественного обсуждения, в том числе в части соотнесения его с правом женщины на охрану здоровья и иными ее правами, сообщает RNS со ссылкой на Минюст.

Ранее РПЦ предложила считать эмбрион отдельным от матери человеком с момента зачатия и признать за ним право на жизнь. Отмечалось, что "церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения абортов по соображениям христианкой совести". Позже в РПЦ разъяснили, что не выступают за законодательный запрет абортов. Согласно официальной позиции, церковь предлагает вывод абортов из ОМС.

"В настоящее время комплексное регулирование правового статуса эмбриона человека, в том числе его право на жизнь и развитие с момента зачатия, в законодательстве Российской Федерации отсутствует. Более того, право эмбриона на жизнь и развитие нормативно не закреплено", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минюсте, "в международных актах и судебной практике нет единообразия в закреплении и понимании правового статуса эмбриона человека, вместе с тем в некоторых законодательных актах содержатся нормы, касающиеся отдельных элементов правового статуса эмбриона человека".

Также в министерстве подчеркнули, что "в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве".

"Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям (социальным показанием для искусственного прерывания беременности является беременность, наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации) проводится при сроке беременности до двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний –независимо от срока беременности", – напомнили в Минюсте.

Незаконное же проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой административную или уголовную ответственность, установленную законодательством РФ.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал женщин, которые сделали аборт из-за наличия отклонений в развитии плода. Он отметил, что уничтожение инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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