Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, пишут "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минфина России Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
Отмечается, что документ подписали первый вице-премьер Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. При этом, как пишет издание, соглашение подписали еще 5 июня.
Сторчак в письме сообщил об этом, рассказывая, "что сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны".
По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".
Как пояснил изданию Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50%, тогда как на данный момент показатель держится на уровне 10%.
Также отмечается, что на платежи в рублях и юанях будут переходить и по уже заключенным в долларах контрактам.
Комментарии
Враньё. На Али все цены в гринах.
А курс через доллар рассчитывается, ха-ха...
Цена вопроса? Сибирский лес?
баксы надо скидывать... скоро будет его падение
При такой новости доллар должен упасть, а он не меняется.
"Назло маме отморожу себе уши".