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Новости

Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах

, ИА "Амител"
На платежи в рублях и юанях будут переходить и по уже заключенным в долларах контрактам
Сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями / Фото: robotoved.ru

Сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями / Фото: robotoved.ru

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, пишут "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минфина России Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Отмечается, что документ подписали первый вице-премьер Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. При этом, как пишет издание, соглашение подписали еще 5 июня.

Сторчак в письме сообщил об этом, рассказывая, "что сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны".

По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

Как пояснил изданию Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50%, тогда как на данный момент показатель держится на уровне 10%.

Также отмечается, что на платежи в рублях и юанях будут переходить и по уже заключенным в долларах контрактам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.06.2019 09:56
Митенька ржевский

Враньё. На Али все цены в гринах.

0  0
28.06.2019 10:05
- гость -

А курс через доллар рассчитывается, ха-ха...

0  0
28.06.2019 10:11
- гость -

Цена вопроса? Сибирский лес?

0  0
28.06.2019 10:19
ИГ

баксы надо скидывать... скоро будет его падение

0  0
28.06.2019 10:23
- гость -

При такой новости доллар должен упасть, а он не меняется.

0  0
28.06.2019 10:42
- гость -

"Назло маме отморожу себе уши".

0  0
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