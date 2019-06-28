Путин заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I, а среди современников он отметил экс-президента Франции Жака Ширака, сообщает РИА "Новости".
На замечание о том, что Петр I уже умер, Путин, смеясь, возразил: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".
"Если вы имеете в виду каких‑то сегодняшних руководителей различных стран, государств, из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак. Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный", – добавил президент.
"У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", – объяснил Путин свою симпатию.
А если говорить широко, то, как подчеркнул Путин, в современной истории есть много примеров "хороших и очень интересных людей".
Комментарии
"Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".
в переводе на итальянский, "наше дело" - "коза ностра"
Жаль только, что сам не дорос до Петра Великого. Ни в чем...