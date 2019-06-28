Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса, сообщает РИА "Новости".
Уолтерс принял в четверг, 27 июня, участие в форуме в Брюсселе, где его спросили, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе.
"Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность", – заявил генерал.
Он также заявил, что подавляющее большинство перехватов, которые сейчас происходят в воздухе, безопасны.
"В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась", – сказал Уолтерс.
В феврале 2019 года сообщалось, что за одну неделю разведку у границ России вели 15 летательных аппаратов. При этом истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов три раза.
Комментарии
Это происходит,потому что Россия нагло продвигается к границам стран НАТО.Совсем недавно впрямую стала угрожать странам Балтии-этому северо-западному форпосту НАТО.Совсем наглость потеряли.Если б кто это сказал генералу нато 15 лет назад,он ни за что бы не поверил.