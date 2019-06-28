Знание английского языка может повлиять на размер зарплаты в России

Россияне, свободно владеющие английском языком, могут рассчитывать на более высокую зарплату в своей стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

Вакансии для соискателей, свободно владеющих иностранным языком, бывают у трети компаний. Еще 2% работодателей заинтересованы в специалистах, владеющих двумя и более иностранными языками, 3% работодателей назвали знание иностранного языка преимуществом для трудоустройства на любую позицию в своей компании.

"Рыночный зарплатный коридор для инженеров без предъявления требований к знанию английского языка составляет 55-80 тысяч рублей. Средний доход инженерно-технического работника в компаниях, предполагающих владение английским языком на разговорном или свободном уровне, возрастает до 60-90 тысяч рублей", – говорится в исследовании.

Пиарщик, соответственно, может рассчитывать на 50-90 тысяч или на 60-100 тысяч рублей, а клиентский менеджер – 45-65 тысяч или 50-80 тысяч рублей.

Согласно исследованию, более трети соискателей (36%), свободно владеющих одним или несколькими иностранными языками, сталкивались при трудоустройстве с тестами на знание иностранного языка. Четверть опрошенных (25%) постоянно используют иностранный язык в работе, еще 17% – довольно часто, 40% – время от времени. Среди россиян, определивших свой уровень знания иностранного языка как "свободное владение", лишь 42% считают, что их языковые навыки достаточны для работы в компании, где этот иностранный язык является рабочим.

Молодежь до 24 лет в силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже сталкивалась с языковым тестированием: 26% против 40% среди соискателей от 45 лет. Старшее поколение свое языковые навыки оценивает наиболее оптимистично: каждый второй респондент от 45 лет считает, что его уровень знания языка позволяет работать в иностранной компании, вести переговоры и деловую переписку.

"Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты сталкиваются с языковыми тестами: 43% среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей против 30% среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей. Постоянно применяют в работе знание иностранного языка 25% опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей и 20% россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей. Практически каждый второй респондент с высоким доходом (49%) считает, что его уровень знания иностранного языка позволяет работать в иноязычной компании, среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей таковых лишь 26%", – говорится в исследовании.

Среди россиян, владеющих иностранными языками на разговорном или свободном уровне, большинство знают английский. Второй по популярности – немецкий, третий – французский. За ними следуют испанский, итальянский и китайский языки.

Исследование проводилось с 1 по 31 мая во всех округах России среди жителей 225 населенных пунктов.