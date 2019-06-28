Усманов пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей

Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому футбольному клубу "Арсенал" 600 млн рублей, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителя бизнесмена.
О пожертвовании Усмановым 600 млн рублей "Арсеналу" ранее рассказал Telegram-канал Baza.
Сообщалось, что с просьбой о финансовой помощи к бизнесмену обратилось руководство клуба, а тот пообещал выделить более 1,5 млрд рублей.
Кроме того, как сообщалось в СМИ, губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил у "Ростеха" еще 500 млн руб.
В чемпионате России сезона 2018-2019 тульский "Арсенал" занял шестое место и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы. Клуб стартует со второго отборочного раунда.
Усманов занимает девятое место в списке Forbes богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в 12,6 млрд рублей.
Комментарии
Его состояние- в долларах
Доколе???!!!
Усманов указом Президента получает и будет получать огромные средства от маркировки ВСЕХ товаров.
ВСЁ население страны будет платить Усманову рублик с каждого купленного товара, включая мелочь типа поллитровок минералки.
А Усманов, благодетель, швыряется деньгами налево и направо!
Люди последний без соли доедают, а тут аттракцион невиданной щедрости.
Миллиарды в слабую команду. ЗАЧЕМ??? Что, других проблем нет в стране?