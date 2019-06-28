Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве его знакомого, сообщили в республиканском МВД.
Тело 46-летнего мужчины было обнаружено в подвале жилого дома. "Несколькими днями ранее в указанном доме произошел пожар, в результате которого выгорели внутренние помещения. При разборе сгоревшего имущества заявители открыли подвал, где и обнаружили труп родственника", – уточняют в полиции.
На теле погибшего мужчины экспертом были обнаружены ножевые ранения.
В результате четких и грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в тот же день была установлена личность подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Горно-Алтайска.
По имеющимся данным, подозреваемый временно проживал в доме у своего знакомого. Когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, между ним и хозяином дома произошла ссора. Схватив со стола кухонный нож, он несколько раз ударил приютившего его знакомого в область грудной клетки.
"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего в подвале жилого дома и ушел. В дальнейшем он стал скрываться на квартире у знакомых, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции", – добавляют в МВД.
Сейчас подозреваемый задержан.
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