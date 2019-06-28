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Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве приютившего его знакомого

, ИА "Амител"
Тело жертвы преступления было обнаружено в подвале его дома
Злоумышленника удалось оперативно задержать / Фото: znaj.ua

Злоумышленника удалось оперативно задержать / Фото: znaj.ua

Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве его знакомого, сообщили в республиканском МВД.

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено в подвале жилого дома. "Несколькими днями ранее в указанном доме произошел пожар, в результате которого выгорели внутренние помещения. При разборе сгоревшего имущества заявители открыли подвал, где и обнаружили труп родственника", – уточняют в полиции.

На теле погибшего мужчины экспертом были обнаружены ножевые ранения.

В результате четких и грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в тот же день была установлена личность подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Горно-Алтайска.

По имеющимся данным, подозреваемый временно проживал в доме у своего знакомого. Когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, между ним и хозяином дома произошла ссора. Схватив со стола кухонный нож, он несколько раз ударил приютившего его знакомого в область грудной клетки.

"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего в подвале жилого дома и ушел. В дальнейшем он стал скрываться на квартире у знакомых, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции", – добавляют в МВД.

Сейчас подозреваемый задержан.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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