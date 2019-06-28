Пожар уничтожил жилой дом под Барнаулом и оставил семью без крова

Жилой дом сгорел минувшей ночью в селе Новомихайловка под Барнаулом – в результате пожара погиб мужчина 1949 года рождения, семья осталась без крыши над головой.
Как сообщил порталу Amic.ru местный житель, трагический инцидент произошел на улице Школьной.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что данные о возгорании в жилом двухквартирном доме по адресу улица Школьная, 11/1, поступили в 03:40.
Помимо дома огнем был уничтожен гараж. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Полностью ликвидировать последствия ЧП сотрудники МЧС сумели к шести часам утра.
На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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