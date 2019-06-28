Банковские счета Депардье разблокировали в Новосибирске

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную ФНС.
"Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам. 27 июня, после того как денежные средства поступили на счет, было принято решение о возобновлении операций по счетам", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что решение о блокировке счетов было принято 20 июня из-за задолженности, сумма которой не раскрывается. В то же самое время на Депардье не было возбуждено ни одного исполнительного производства судебных приставов.
Представитель Депардье Юрий Мосман уточнил, что подобные случаи — это "стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика".
Французский актер, получивший гражданство России в январе 2013 года, в прошлом году прописался в Новосибирске и занялся бизнесом по производству и поставкам продуктов.
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