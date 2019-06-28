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Правительство пообещало нефтяникам не продлевать заморозку цен на бензин

, ИА "Амител"
Решение было объявлено на совещании министра финансов Антона Силуанова
Кабмин уверен, что скорректированный демпфирующий механизм сдержит цены на топливо / Фото: pretenziya24.ru

Кабмин уверен, что скорректированный демпфирующий механизм сдержит цены на топливо / Фото: pretenziya24.ru

Правительство России пообещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на топливо (бензин и дизель) в опте, передает ТАСС со ссылкой на главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова.

По словам Богданова, о решении было объявлено на совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками.

"Цену регулирует государство. А соглашение – четвертый квартал, сейчас полгода действует – 1 июля заканчивается. Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля продлевать", – заявил Богданов, подчеркнув, что отмена заморозки связана с тем, что в России действует механизм демпфера.

Об отсутствии у правительства планов по продлению заморозки ранее сообщалось в СМИ. Отмечалось, что кабмин уверен в том, что скорректированный демпфирующий механизм сдержит цены в пределах инфляции.

Предположительно, законопроект о корректировке демпфера будет принят Госдумой до 25 августа, а сам документ заработает задним числом уже с 1 июля.

Ранее сообщалось, что в правительстве торопятся принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. 

Первый договор о стабилизации цен был подписан в ноябре 2018 года. 21 марта кабмин решил продлить соглашение на три месяца, чтобы согласовать новый механизм регулирования – лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины. 5 апреля кабмин и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на II квартал 2019 года.

"Пока, исходя из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, исходя из мировых цен на нефть, оснований продлевать соглашение после 1 июля нет", – ранее заявил Козак.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.06.2019 14:44
- гость -

Кушайте, дарахие расеяне, не обляпайтесь.

0  0
28.06.2019 14:46
Фома

Это означает,что авто нужно ставить в гараж и довольствоваться общественным транспортом

0  0
28.06.2019 15:06
- гость -

14:46
Фома
Это означает,что

Это означает, что ты живёшь в Великой Смехдержаве.

0  0
28.06.2019 15:09
- гость -

в Казахстане наш же бензин стоит в 1.5 раза дешевле. Наверное, он дешевеет пока его везут

0  0
28.06.2019 15:13
Пионер

Слов много, а бенз как рос, так и растёт в рознице

0  0
28.06.2019 15:32
- гость -

с какого вообще перепугу нефтянные компании решают какой должна быть цена для того, что принадлежит народу?

0  0
28.06.2019 15:55
- гость -

Ну и ладненько. Работать надо больше, а рысачить по городу на ж...повозках в любое время суток меньше

0  0
28.06.2019 15:57
- гость -

15:09, прокисает, или теряет товарный вид, т.к. не свежий.

0  0
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