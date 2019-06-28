Правительство России пообещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на топливо (бензин и дизель) в опте, передает ТАСС со ссылкой на главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова.
По словам Богданова, о решении было объявлено на совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками.
"Цену регулирует государство. А соглашение – четвертый квартал, сейчас полгода действует – 1 июля заканчивается. Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля продлевать", – заявил Богданов, подчеркнув, что отмена заморозки связана с тем, что в России действует механизм демпфера.
Об отсутствии у правительства планов по продлению заморозки ранее сообщалось в СМИ. Отмечалось, что кабмин уверен в том, что скорректированный демпфирующий механизм сдержит цены в пределах инфляции.
Предположительно, законопроект о корректировке демпфера будет принят Госдумой до 25 августа, а сам документ заработает задним числом уже с 1 июля.
Ранее сообщалось, что в правительстве торопятся принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа.
Первый договор о стабилизации цен был подписан в ноябре 2018 года. 21 марта кабмин решил продлить соглашение на три месяца, чтобы согласовать новый механизм регулирования – лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины. 5 апреля кабмин и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на II квартал 2019 года.
"Пока, исходя из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, исходя из мировых цен на нефть, оснований продлевать соглашение после 1 июля нет", – ранее заявил Козак.
Комментарии
Кушайте, дарахие расеяне, не обляпайтесь.
Это означает,что авто нужно ставить в гараж и довольствоваться общественным транспортом
14:46
Фома
Это означает,что
Это означает, что ты живёшь в Великой Смехдержаве.
в Казахстане наш же бензин стоит в 1.5 раза дешевле. Наверное, он дешевеет пока его везут
Слов много, а бенз как рос, так и растёт в рознице
с какого вообще перепугу нефтянные компании решают какой должна быть цена для того, что принадлежит народу?
Ну и ладненько. Работать надо больше, а рысачить по городу на ж...повозках в любое время суток меньше
15:09, прокисает, или теряет товарный вид, т.к. не свежий.