Путин рассказал о рисках гонки вооружений и результатах войны в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times рассказал о рисках новой гонки вооружений и отношении России к внутренним делам Сирии, пишут "Ведомости".

Путин, говоря о новом витке гонки вооружений, заявил, что определенные риски в этом есть. Он напомнил, что США ранее вышли в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, теперь – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой‑то большой интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовского контингента у наших границ", – отметил Путин.

Несмотря на это он подчеркнул, что Россия готова к продлению этого договора, но никакой инициативы со стороны американских партнеров нет.

"Последний наш разговор с Дональдом Трампом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что если и этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", – заключил Путин.

Говоря о войне в Сирии, Путин отметил, что в ходе этой операции Россия добилась большего, чем ожидал он сам.

"Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, – речь идет о нескольких тысячах человек – в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно", – отметил президент.

Он также заявил о том, что Сирия близка к России географически, поэтому для страны важна стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и хорошие деловые отношения со всеми странами этого региона. "Наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее", – подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что Россия, оказывая поддержку режиму президента Сирии Башара Асада, не намерена вмешиваться во внутренние дела: "Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали".