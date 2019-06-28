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Путин рассказал о рисках гонки вооружений и результатах войны в Сирии

, ИА "Амител"
В ходе операции в Сирии Россия добилась большего, чем ожидал сам Путин
Путин отметил, что позиции России в регионе Ближнего Востока стали стабильнее / Фото: worldpodium.ru

Путин отметил, что позиции России в регионе Ближнего Востока стали стабильнее / Фото: worldpodium.ru

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times рассказал о рисках новой гонки вооружений и отношении России к внутренним делам Сирии, пишут "Ведомости".

Путин, говоря о новом витке гонки вооружений, заявил, что определенные риски в этом есть. Он напомнил, что США ранее вышли в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, теперь – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой‑то большой интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовского контингента у наших границ", – отметил Путин. 

Несмотря на это он подчеркнул, что Россия готова к продлению этого договора, но никакой инициативы со стороны американских партнеров нет.

"Последний наш разговор с Дональдом Трампом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что если и этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", – заключил Путин.

Говоря о войне в Сирии, Путин отметил, что в ходе этой операции Россия добилась большего, чем ожидал он сам.

"Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, – речь идет о нескольких тысячах человек – в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно", – отметил президент.

Он также заявил о том, что Сирия близка к России географически, поэтому для страны важна стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и хорошие деловые отношения со всеми странами этого региона. "Наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее", – подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что Россия, оказывая поддержку режиму президента Сирии Башара Асада, не намерена вмешиваться во внутренние дела: "Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.06.2019 15:17
- гость -

Путин рассказал о рисках гонки вооружений и результатах войны в Сирии

При прошлой гонке воорушений крякнул совок, а какие риски могут быть сейчас?

0  0
28.06.2019 15:19
- гость -

еще один срок не сменяемого и у России есть риск - сделать прорыФФ

0  0
28.06.2019 15:21
- гость -

какая отвратительная роожаа

0  0
28.06.2019 15:56
гость

и хорошие деловые отношения со всеми странами этого региона

Нефть сегодня 65 долларов, в бюджете на 2019 год заложено 48,8, это возможно тоже итог военных действий в Сирии. Я даже подозреваю, что главный

0  0
28.06.2019 15:57
- гость -

Для Нашего Бюджета эта гонка шо слону дробына!

0  0
28.06.2019 15:58
гость

Еще Турецкий поток строится тоже возможно потому, что из Катара не строится. Злые языки утверждают, что это тоже итог военных действий в Сирии

0  0
28.06.2019 16:03
гость

Наш бюджет процентов на 70 зависит от цены нефти и газа. Зарплаты бюджетников, пенсии. Нефть по 65 долларов для бюджета нормально. Зависит это от Сирии, не зависит, неизвестно, но версия такая есть. А нефть 65 долларов это факт. И Турецкий поток возможно от Сирии зависит

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