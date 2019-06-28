ЕГЭ по информатике можно будет сдавать на компьютерах с 2021 года

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютерах начнется с 2021 года, сообщает РИА "Новости".
"В части информатики: введение информатики на компьютере предполагается через учебный год, поэтому до 1 сентября все демоверсии будут размещены на сайте ФИПИ. Как я уже сказал, они будут соответствовать результатам прошлого года", – сказал Кравцов на всероссийском совещании региональных министров.
Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что работа по переходу на компьютеризацию экзаменов уже началась.
Так, например, уже сейчас в ОГЭ по информатике есть задания на работу с электронными таблицами.
В прошлом году Федеральным институтом педагогических измерений созданы новые перспективные компьютерные модели ОГЭ и ЕГЭ по информатике, не так давно прошедшие первые апробации, в которой проверяются все базовые практические навыки: поиск информации в сети интернет, работа с текстовым редактором, с электронными таблицами, создание презентаций.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по информатике в Алтайском крае сдали на 100 баллов шесть выпускников.
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