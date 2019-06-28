Трамп позитивно отнесся к приглашению в Россию на 75-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, сообщает РИА "Новости".
Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Трамп на приглашение отреагировал позитивно.
"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", — сказал Ушаков в эфире "Россия 24".
"Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", — подчеркнул Ушаков.
Ранее сообщалось, что окружной координационный центр СФО по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проект "Победа в каждом из нас" торжественно открыли в Барнауле.
Указ о подготовке к 75-летию Великой Победы Путин подписал в мае 2018 года. Был разработан и утвержден план подготовки и проведения центральных праздничных мероприятий, которые состоятся в мае 200 года.
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