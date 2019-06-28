Жители села Шульгин Лог в Советском районе Алтайского края обратились к депутату Госдумы от региона, руководителю краевого отделения партии "Справедливая Россия" Александру Терентьеву с просьбой помочь в решении проблемы. Из-за оползней их дома стоят почти на обрыве. Подробности рассказали в пресс-службе партии.
В самом близком к обрыву доме живет многодетная семья. Уже четыре года они ищут помощи у властей, но пока безуспешно.
"В обращении жителей сказано, что еще в 2014 году, после наводнения, берег реки начал обрушаться", – рассказали в пресс-службе.
Жильцы дома и их соседи обращались в администрацию Советского района, затем в водоохранное учреждение в Верх-Обском, оттуда их отправили в Жилищную инспекцию. Жалобы они направляли и к тогда еще действующему губернатору Александру Карлину, и в федеральные структуры.
Они на собственные средства провели экспертизу, которая подтвердила, что дом находится в опасном месте.
В 2018 году администрация сельсовета выделила им земельный участок под строительство. Правда, и это пока не решили проблему. Сначала им пришлось провести межевание за свой счет, потом оказалось, что это было зря.
"Предполагается (со слов чиновников), что на данном участке будет построен дом для нашего проживания. Никому неизвестно, будет ли он в муниципальной собственности или в нашей. О ходе событий нас не информируют, какие-либо документы предъявлять отказываются. На сегодняшний день отмежеванный участок нам предлагают заменить, так как при выдаче земли администрация не учла нахождение на участке трубопровода для сточных весенних вод", – сообщила заявительница.
Александр Терентьев направил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой посодействовать "в оперативном решении этой острой проблемы".
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