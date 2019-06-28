Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин проверил обустройство подъездных путей к Центру реабилитации, который готовится к открытию в районе нагорного медицинского кластера.
В данный момент на этой территории работают специалисты МБУ "Автодорстрой" и МУП "Городское зеленое хозяйство".
Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, на этой неделе на участке дороги от Змеиногорского тракта до Алтайского краевого клинического перинатального центра "ДАР" также появилась продольная разметка.
До этого было выполнено восстановление дорожного покрытия с использованием струйно-инъекционного метода, произведено профилирование и укрепление обочин, отсыпка парковки, склонов дороги и газонной части.
Также специалисты убрали сухие деревья и поросль вдоль дороги, покрасили лавочки в районе парковки, скосили траву и посеяли газон.
Что касается открытия Центра реабилитации ортопедо-травматологического профиля "Территория здоровья", то оно запланирована на 2 июля.
Комментарии
обочин возле проезжей части нету - непорядок
нужно срочно организовать вырубку...
Лучше расскажите, какой **бил придумал затащить кластер в лес! Нужно быть сказочным..., чтобы принять такое решение